"أحدهم سارق ولطيفة تعتبر الطيبة عيبا".. تعرف على أسوأ صفات الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان اللبناني مروان خوري خلال لقائه بأحد البرامج، أمس، أن "السرقة" كانت أسوأ الصفات التي اكتسبها في صغره، من خلال سعيه الدائم للحصول على بعض الأشياء التي تعجبه بطريقة "النشل"، مؤكدًا أنه والدته ساعدته للتخلص من هذه العادة السيئة.

مروان خوري ليس أول الفنانين، الذين تحدثوا عن عاداتهم السيئة، فقد سبقه الكثيرون، نستعرض بعض هؤلاء في السطور التالية:

فيروز

كشفت جارة القمر النجمة الكبيرة فيروز عن أسوأ صفاتها، خلال مقابلة قديمة لها، مؤكدة أن العناد هو عيبها الأكبر.

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لطيفة

أما الفنانة التونسية لطيفة فأكدت خلال لقائها ببرنامج "ستار شو"، أن الطيبة هي أسوأ صفاتها، التي تسببت لها في العديد من المشاكل، وجعلت الكثيرون يخدعوها، قائلة: "التقدير خسرنا كتير".

شذى حسون

بينما تحدثت الفنانة شذى حسون عن أسوأ صفاتها، خلال برنامج "تفاعلكم"، إذ قالت: "العصبية أسوأ صفاتي، وأكثر القرارات التي ندمت عليها هي معرفة بعض الأشخاص، الذين اكتشفت شخصيتهم الأخرى بعد ذلك".

أمينة خليل

الفنانة أمينة خليل، قالت إن لديها الكثير من العيوب التي تريد التخلص منها وتتمثل في عدم قدرتها على نسيان الإساءة، وكذلك عدم الضغط على أعصابها بصورة متكررة، ما يؤدى إلى لحظات غضب نادرة ولكنها بركانية.