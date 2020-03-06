تراند اليوم : هروب زوج نانسي عجرم خارج لبنان بعد ظهور أدلة جديدة

فجرت محامية الشاب السوري محمد الموسى المعروف بـ"قتيل فيلا نانسي عجرم"، مفاجأة مدوية، بتأكيدها "هروب" الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المتهم بقتل الشاب.
وكان زوج نانسي عجرم، أكد أنه قتله دفاعًا عن النفس بعد اقتحام الأول فيلا الأخير، وهدد عائلته بمسدس.
ونشرت رهاب بيطار، فيديو لها عبر حسابها على "فيسبوك"، قالت إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن هذا يعد مهزلة، لاسيما أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.
وكان الحقوقي السوري دكتور رامي هندي، كشف عن مفاجآت مدوية بعد صدور تقرير الطب الشرعي الثاني والنهائي، والذي كشف عن تفاصيل لم يكشفها التقرير الأول.
وأشار رامي في فيديو فسر فيه وجهة نظره عبر قناته الخاصة على يوتيوب أنه تم تحويل الطلقات إلى الأدلة الجنائية لمعرفة نوع الرصاص وان كان مصدرها من نفس المسدس الذي استخدمه فادي الهاشم مشيرا الى أنه تم تحديد اتجاه الطلقات على عكس التقرير السابق مع وجود رصاصات "وشم" اطلقت عن قرب اضافة الى وجود طلقة في الرأس لم تذكر في التقرير السابق. وتابع قائلا ان القاضي نقولا منصور أمر بتسليم الجثة لأهل القتيل لدفنه في مسقط رأسه في سوريا.