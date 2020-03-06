تراند اليوم : زوجة سابقة لملياردير سعودي معروف..إصابة فنانة شهيرة بـ"كورونا"



يبدو أن فيروس كورونا سيطارد الفنانين والإعلاميين أيضًا لكثرة ترحالهم بين البلاد، فقد أُعلن رسميًا إصابة الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لجين عضاضة، بفيروس كورونا.

و"عضاضة" هي الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، والتي تعمل أيضًا مقدمة برامج تليفزيونية.

وحسب وسائل إعلام لبنانية، وصلت عضاضة أمس من بريطانيا، وأُدخلت الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، بعدما كانت تشكو من حرارة عالية وأعراض أخرى، فتم نقلها لاحقاً إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للتشخيص ومتابعة إجراءات العزل والعلاج، لبتبين أن النتيجة إيجابية، أي أنها مصابة بالفيروس، وليرتفع بالتالي عدد الإصابات المسجّلة في لبنان الى 16 شخصاً.

وكانت عضاضة قد تزوّجت في العام 2012 من الملياردير السعودي وليد الجفالي، في حفل زفاف أسطوري بمدينة البندقية الإيطالية، ليتطلّق الثنائي في العام 2014ن بعد أن رزقا بابنة.



