الليلة.. حماقي يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالجامعة الأمريكية

يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم، الجمعة، وذلك بالجامعة الأمريكية. من المقرر أن يقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. المسرح. يذكر أن المطرب محمد حماقي طرح أخيرًا كليب أغنية "تعرف بحبك ليه"، كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم.

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