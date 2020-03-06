زينة تواصل تصوير "جمع سالم" لرمضان 2020

تواصل الفنانة زينة تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "جمع سالم"، الذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
تدور أحداث "جمع سالم" في شكل درامي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية وتظهر زينة في العمل بدور جراحة.
"جمع سالم"، تأليف محمد ناير، بطولة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان، وجارٍ اختيار باقى الفنانين المشاركين في البطولة.
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