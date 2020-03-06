معجبة تعترض طريق سيلين ديون لإسماعها صوتها وردّ فعل الأخيرة مفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه المغنية العالمية ​سيلين ديون​ أثناء خروجها من أحد الأماكن، لتعترضها إحدى المعجبات طالبةً منها أن تسمع صوتها الجميل.

وظهرت سيلين في الفيديو تُصغي بانسجام تام مع الفتاة من داخل سيارتها وطلبت من السائق التوقف عندما هم بتحريك عجلة السيارة.

وبعد إنتهار الفتاة من الغناء، أشادة ديون بصوتها وأدائها، وهو الأمر الذي تفاعل معه المتابعون بشكل كبير، إذ أثنوا على تصرف ديون هذا وتواضعها.

ومن ناحية أخرى، كانت نعت ديون والدتها خلال حفلها الذي أحيته في اليوم التالي لوفاتها قائلةً:"وأضافت :"لكنني على ما يرام ونحن جميعا بخير"، ورغم ملاحظة الجميع أنها حاولت مقاومة دموعها، تحدثت ديون كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.

وتابعت :"الليلة الماضية إنضممت إلى إخواني وأخواتي في مونتريال، وقضيت المساء بجانب سريرها، قلنا القصص، غنينا الأغاني، لقد عانق بعضنا بعضا وقلنا وداعا.. نحن على يقين من أن أمي انتظرتنا أن نكون جميعا مرة واحدة".