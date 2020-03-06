قالب حلوى من الدوناتس في عيد بروكلين بيكهام

ميرنا وليد - بيروت - العديد من الاحتفالات أقيمت في عائلة بيكهام، احتفالاً بعيد ميلاد بروكلين الـ21.

ومن بين هذه الاحتفلات غداء جمع العائلة في لندن، ولفت الأمظار قالب الحلوى من الدوناتس بعدد أعوام عيد ميلاد بروكلين وهي 21 دوناتس.

وإنها ليست أول مرة يقدم لبروكلين قالب حلوى من الدوناتس بل في السنة الماضية كان له أيضاً قالب حلوى مماثل.

وكان قد احتفل بروكلين بعيد ميلاده الـ21 في لندن يوم أول من أمس، بحضور والدته مصممة الأزياء فيكتوريا ربيكهام ووالده نجم كرة القدم المعتزل ​ديفيد بيكهام​ وشقيقيه روميو (17 عاماً) وكروز (15 عاماً) وشقيقته هاربر (8 سنوات).





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