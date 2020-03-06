شاهدوا أحلام وهي ترقص على غناء محمد عبده في حفل خاص

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة الإماراتية ​أحلام​ وهي ترقص على أنغام أغنية كان يؤديها الفنان السعودي ​محمد عبده​ أمامها في حفل زفاف في الإمارات.

وتفاعل المتابعون مع رقص أحلام بشكل كبير، إذ أثنوا على عفويتها وشخصيتها هذه التي يرونها بها للمرة الأولى.

ومن ناحية أخرى، كانت أعربت أحلام عن دعمها ومحبتها للفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، وذلك بعد أن عمد إلى إغلاق صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد المشادة الكلامية التي حصلت بينه وبين أحد المتابعين.

ونشرت أحلام عبر صفحتها الخاصة صورة لعبد الله وعلّقت عليها بالقول:"حبيب القلب قلب القلب سميتك عبد المجيد عبد الله انت على راس قمه يا بوعبدالله".

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