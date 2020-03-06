الأمير هاري وميغان ماكل في لقطات ساحرة تحت المطر

ميرنا وليد - بيروت - أطل ​الأمير هاري​ وميغان في حفل توزيع جوائز "صندوق إنديفور" يوم أمس في لندن، الذي يحتفل بالجنود الجرحى والمرضى الذين شاركوا في تحقيق إنجازات رياضية ومغامرات.

وإن الحدث أحد آخر واجباتهما الرسمية قبل تخليهما عن الحياة الملكية في وقت لاحق الشهر الحالي.

وخطفت الأنظار صور هاري وميغان تحت المطر وكأنها لقطات من فيلم سينمائي.

وتجدر الإشارة أن ميغان ارتدت فستاناً من تصميم فيكتوريا بيكهام، وحذاء من Manolo Blahnik .

يذكر أن الزوجان، سوف يتخليان رسميا يوم 31 مارس/آذار عن عضويتيهما الرفيعة في العائلة المالكة.

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