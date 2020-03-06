خاص بالصورة- "الفن" يرصد هذه الجلسة بين رامي عياش وزوجته داليدا

ميرنا وليد - بيروت - رصدت كاميرا موقع الخليج 365 البوب ستار ​رامي عياش​ وزوجته داليدا خلال تناول الفطور في أحد مطاعم منطقة الحازمية ويبدو أن رامي كان بإحدى الاجتماعات الخاصة بالعمل قبل إلتقائه بزوجته وظهرا من دون ولديهما أرام وأيانا.

على صعيد آخر أحيا رامي عياش حفلاً فنياً في تونس بمناسبة عيد الحب، بحضور 1500 شخص من مختلف المناطق التونسية والدول المجاورة.

وإفتتح عياش حفله على أنغام أغنية "قصة حب"، كما غنى أجمل أغانيه، ومنها "مجنون" و"اشتقتلك".

وخلال زيارته تونس، أجرى عياش لقاءً إذاعياً مباشراً عبر إذاعة موزاييك أف أم، تحدث خلاله عن علاقته الكبيرة مع جمهور تونس، منذ أكثر من 15 عاماً، والتقدير المتبادل بينهما.

وعن رأيه بالثورة في لبنان وتقديم عمل "أنا لبناني" أكد أنه من واجب كل فنان أن يقدم موقفاً وطنياً، لأن الوطن هو الأساس في وقت السياسي "بروح وبيجي"، متمنياً السلام والأمان لكل العالم العربي.



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