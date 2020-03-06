راغب علامة يكشف عن رأيه بأغنية "بنت الجيران"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​راغب علامة​ عن موقفه من أغاني المهرجانات، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أثير حول هذه النوعية من الأغاني وقرار نقيب الموسيقين هاني شاكر بمنعها، إذ قال علامة تعليقاً على هذا القرار أن شاكر لديه معطياته التي دفعته إلى أخذ مثل هذا القرار.

وأضاف في مقابلة له على محطة Sky News، أن منع الأغنية لا يحد من انتشارها بل قد يزيده. واعتبر أنه لا يمكن أي أغنية ناجحة أن تكون "ساقطة" على حد تعبيره. كما أشار إلى أنه يشعر بالفرح عند استماعه إلى أغنية "بنت الجيران" وأن "دمها خفيف".

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