خاص الفن- هل النجمة مصابة بالكورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - تعيش نجمة مثيرة للجدل حالة من الرعب الحقيقي خلال تواجدها في احدى الدول العربية، بعد اصابتها بنزلة برد حادة وسعال مخيف. وقد صارحت بعض المقربين منها بأن هناك خشية من ان تكون مصابة بفيروس ​كورونا​ وبأن الامر يقلقها جداً، لكنها خائفة من الابلاغ عن حالتها كي لا يتم الحجر عليها صحياً، وتسريب الموضوع الى الاعلام، ما يضر بإسمها قبل حلول فصل الصيف موسم المهرجانات والحفلات.

وتقول المعلومات ان النجمة تتناول يومياً كميات من الادوية المضادة للالتهابات، الا ان حالتها بقيت على حالها، وفي نفس الوقت لم تتوقف عن التدخين، ويقال ان حرارة جسدها بدأت قبل ايام بالارتفاع ، ما ضاعف من القلق لديها