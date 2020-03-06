شاهد.. كنزي ابنة عمرو دياب تخطف الانظار برقصة جديدة!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 مارس 2020 03:01 مساءً - نشرت “كنزي” ابنة الفنان المصري عمرو دياب، فيديو جديد لها عبر حسابها على انستغرام. وظهرت كنزى، في الفيديو، وهي ترقص على انغام موسيقى اجنبية في كازينو “House of Jack”،الواقع بمدينة لندن، وهو مخصص لإقامة ورش تدريبية على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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