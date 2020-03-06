خاص – هل يسترجع محمد حماقي اغنيته “بنت الجيران”؟

في عام 2014، أطلق النجم محمد حماقي أغنية “حاجة مستخبية” من ألبوم “من قلبي بغني” وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم ومن انتاج نجوم ريكوردز.

اللافت في الموضوع ان الأغنية عادت الى الواجهة من جديد بعد كل هذه السنوات، بسبب سرقة كل من حسن شاكوش وعمر كمال لـ لحن الأغنية بعدما طرحا أغنيتهما الجديدة “بنت الجيران” (توزيع اسلام ساسو) والتي حققت نجاحاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في مختلف الدول العربية، بالاضافة الى تحقيق الأغنية رقماً قياسياً بوقت قصير على يوتيوب حيث تخطت حاجز الـ 165 مليون مشاهدة بعد اسبوعين فقط على طرحها.

النجم محمد حماقي المعني الأول بالموضوع ردّ لأول مرة على سرقة لحن أغنيته “حاجة مستخبية” ضمن برنامج “تراندينغ”، واعتبر ان كل الاطراف المعنية بسرقة اللحن يلتزمون الصمت لذا قرر ان يسلط الضوء على هذا الموضوع.

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وحول تحقيق الأغنية هذا الرقم الكبير بزمن قصير، لفت ان هذا النوع من الأغنيات المكان الوحيد لها هو اليوتيوب لأنهم يقدمون هذه النوعية من الأغاني دون تصاريح ومن دون مصنفات، وتابع في الوقت نفسه الاغنية نجحت جداً في الشارع العربي.

أغنية “حاجة مستخبية” ليست الوحيدة لـ حماقي التي تحولت الى اغنية المهرجانات فقد سبق ان تم تحويل يا ستار، في حضن عينيك، أحلى حاجة فيك، وغيرها لأغاني مهرجانات، فأكد حماقي ان كل المشكلة الحاصلة حالياً ان هناك بعض الالفاظ “ما تصحش تتقال”. كما ان هناك حقوق لصاحب العمل خاصة ان القانون يضمن لأصحاب الحقوق حقهم ويجب على الفنانين احترامها. وختم قائلاً “انه يرفض تشويه الاغنية خاصة ان هناك العديد من الفنانين سبق وقدموا اغنيات خاصة له وليس لديه أي مشكلة وهذا الموضوع يسعده.

وكان الثنائي شاكوش وكمال قد وجها رسالة الى الملحن “مدين” طالباه فيها بمسامحتهما. ووصفوا أنفسهما بأنهما يهدفان من وراء الرسالة في إرجاع الحق لأصحابه، وأكدا أن الأغنية لم تكن لتنجح لولا لحن الملحن مدين.