إيكون يؤكد إسلامه بصورة أمام الكعبة

القاهرة – لايف ستايل
حالة من الجدل أثارها المطرب العالمي الأمريكي الجنسية "إيكون" بعد أن ألتقط صور وهو يؤدي مناسك العمرة بأراضي المملكة العربية السعودية، حيث أحتار الجمهور في ديانته قبل التقاطه تلك الصور، وكانوا يتساءلون عن الديانة التي يعتنقها.
وتداول رواد مواقع التغريدات القصيرة "تويتر" مقطع فيديو يظهر به المطرب إيكون وهو يؤدي مناسك العمرة داخل الأراضي المقدسة.
يذكر أن إيكون أحيا حفلا غنائيًا برفقة تامر حسني في السعودية، يوم 27 فبراير، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بأحد الفنادق الكبرى هناك.
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