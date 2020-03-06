هيدي كرم تحير جمهورها بحديثها عن الندم

أثارت الفنانة هيدي كرم حيرة متابعي حسابها بـ"إنستغرام" بعد نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشعور بالندم.

وقالت هيدي في الفيديو إن الندم شعور مررنا به كثيراً في حياتنا، شعرنا به ونحن صغار نرتكب أخطاء ساذجة، وشعرنا به أكثر عندما كبرنا واتخذنا قرارات خاطئة، وهو شعور قاس يعطل من يحس به، ويصيبه بالشلل.

وهو الأمر الذي أقلق جمهورها وتساءل الكثيرون عن سبب هذا الكلام وهل هناك ما فعلته وجعلها تندم على فعله فيما بعد.

المثير في الأمر أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي تتحدث فيها عن الندم في الأيام القليلة الماضية، فقبل أيام نشرت عبر حسابها بنفس الموقع صورة مصحوبة برسالة وجهتها لشقيقتها، التي تعرضت لأزمة صحية مؤخرا، وتحدثت في سياق الرسالة أيضاً عن الندم.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني 2019 في مسلسلين هما "الزوجة 18"، و"كلبش 3"، والأول من بطولة حسن الرداد، وناهد السباعي، ‏وشيماء سيف.

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أما "كلبش 3"، فهو بطولة أمير كرارة، ‏وأحمد عبد العزيز، وهشام ‏سليم، ويسرا اللوزي، وأحمد العوضي‎

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