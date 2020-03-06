ناهد السباعي تثير الجدل برسالة غريبة ثم تحذفها

أثارت الفنانة ناهد السباعي الجدل بين متابعيها وجمهورها بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة مكتوباً عليها: "ومن ستر مسلماً ستره الله.. استر تستر"، وعلّقت كاتبة: "أنا عمري ما بنزل صورة دينية عشان محدش يتريق عليا وشوف بتمثل التدين وكده، وأنا أصلا بنت عادية جداً بدعي ربنا يكرهني في المعصية.. بس بجد بجد مش قادرة أمسك نفسي يا جماعة أرجوكم أرجوكم بالذات الرجالة بلاش تكلم علي أسرار بيوت الناس وعرضهم وحالهم وشرفهم وعيوبهم ومشاكلهم، عشان ده ذنب أكبر م التنمر اللي ترند اليومين دول".

وتابعت: "اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا لنا ولكم جميعا يارب.. محدش يكتب اسم حد لو سمحتم في الكومنتس عشان حرام برضه ده موضوع بتاعي أنا وأحب اقول لصحابي اللي عملوا فيا كده جتكم القرف بجد بجد انتوا الاتنين جتكم القرف كنت فكراكم أخويا وصاحبي؟؟!!! لكن إخيه عالرجالة".

وربط الكثير من جمهورها بين ما نشرته وبين الأزمة الأخيرة التي حدثت بين وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي بعد نشره رسالة اعتبرها الجميع نوعاً من الفضيحة لشقيقته مما دفعهم للهجوم عليه، فيما رد عليه العوضي كاشفاً أن شقيقته هي التي تنفق عليه، وهو ما دفع ناهد لحذف المنشور بعد ساعات من وضعه على صفحتها.

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