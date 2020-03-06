زوجة قصي خولي تكشف حقيقة قيامها بمفاوضات للتخلي عن ابنها

ما زالت مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أحدث تصريح لها ردت على سؤال متابعة على حسابها على "إنستغرام" وجاء فيه: " شفت فيديو في اليوتيوب يقول من مصادر موثوقة ثمة مفاوضات مع قصي باش تعطيه الولد وانتِ وافقتي".

وردت على ذلك وكتبت: "بعيد الشر، ولدي هو روحي مستحيل يفارقني طول حياتي إن شاء الله".

وقبل ذلك أثارت الاهتمام بظهورها في صورة نشرتها على الحساب نفسه وظهرت فيها جذور شعرها البيضاء. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات حيث طُرحت العديد من الأسئلة بشأن عمرها.

وأجابت الحمداني على سؤال إحدى المتابعات من خلال التعليق: "أنا مو كبيرة وفيني شيب مع إني أهتم بنفسي وكثرة الصبغة تسبب تلف للشعر كثير استحي منو".

وتابعت رداً على متابعة أخرى: "الشيب مش علامة إهمال للنفس، عدم صبغه هو تصالح مع النفس".

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كذلك لفتت الأنظار بعدما نشرت عبر خاصية "ستوري" على التطبيق تعليقاً يتناول العلاقة بين الأهل والأطفال وجاء فيه: "ذات يوم كل ما سيمتلكه أولادك منك هو صورة. إذاً تأكدي من أن تكوني في داخلهم. أياً يكن شكل شعرك أو مكياجك أو جسمك... هم لا يهتمون بهذا. كل ما يريدونه هو أن يروك ويروا الحب الذي تقدمينه لهم".

كما جاء في قول آخر: "أنت من تحدد قيمة نفسك، فلا تصغر من شأنك حين ترى فخامة الآخرين. فلو كانت القيمة تقاس بالأوزان لكانت الصخور أغلى من الألماس". واعتبر هذا رسائل مبطنة توجهها لزوجها بعد تناقل المنشورات على عدد من الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات.

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