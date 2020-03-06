طليقة شقيق ياسمين عبد العزيز تفضحهما

شنّت مي أبو ربيعة هجوماً حاداً على ياسمين عبد العزيز وشقيقها، معلنة أنها كانت زوجة شقيق ياسمين وائل عبد العزيز، ووالدة ابنه الوحيد الذي يرفض الإنفاق عليه .

وكتبت مي من خلال حسابها على "فيسبوك" :"انا طليقه وائل عبد العزيز اخو ياسمين عبد العزيز ....اولا وائل مش بيصرف علي ابنه من يوم ما اتولد وانا انفصلت منه وابني عنده ٥ شهور ولحد دلوقتي ولا بيصرف عليه ولا حد من اهله بيصرف على ابني غيري ".

وأضافت :"ابني عنده دلوقتي ١١ سنه .مؤخرا بس من ٣سنين ياسمين قالتلي انا متكفلة بمصاريف الدراسة دفعت سنتين ومش المصاريف كاملة كمان ...وبعد كده قالتلي انا ظروفي ماتسمحش ادفع مصاريف تاني ...قلتلها انتي اللي عرضتي تدفعي قالتلي ورجعت في كلامي في مشكله ده الموضوع باختصار.. وياريت محدش يجيب سيرة ابني لو سمحتوا ..وحقي وحق ابني هاخده بالقانون".

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