محمود العسيلي يحقق حلم فتاة

يبدو أن الفنان محمود العسيلي قرر تحسين علاقته بجمهوره بعد أزمته الأخيرة الخاصة بتسريب مقطع فيديو، وهو يحرج أحد الحضور بحفل غنائي له رافضًا التصوير معه، قائلاً له: "واتصور معاك ليه معاك واسطة يعني".

العسيلي بدأ في الفترة الأخيرة التعامل بتواضع وحب مع متابعيه وتحديدًا على الـ"سوشيال ميديا"، وقد فاجأته فتاة على "تويتر" برغبتها في إحيائه حفل زفافها.

وغردت قائلة: "أنا عايزه العسيلى يغني في فرحي بليز "، ليرد عليها العسيلي قائلا: "فرحك امتا"، لترد عليه إسراء قائلة: "في شهر 11".

ورد العسيلي أعجب متابعيه الذين اشادوا بحرصه الدائم على التواصل مع جمهوره والتفاعل معهم.

من ناحية أخرى، يستعد محمود العسيلي لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في مصر خلال الفترة المقبلة.

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