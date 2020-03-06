حقيقة أزمة يحيي الفخراني بعد وفاة والد أحمد عزمي

خرجت شائعات كثيرة تزعم أن مسرحية "الملك لير" للنجم يحيي الفخراني تواجه أزمة بعد وفاة والد أحمد عزمي، والذي يشارك في بطولتها، إذ توقع البعض أن إنشغاله بالعزاء وإعلانه الحداد على والده سيجعله يعتذر عن العروض هذه الفترة.

لكن "لها" علمت أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح، وذلك لكون موعد العرض المقبل من المسرحية في تاريخ 20 اذار (مارس) الجاري وليس هذا الأسبوع كما زعم البعض، وسوف يتمكن أحمد عزمي من مواصلة نشاطه الفني وقتها حتى لا يضع صناع المسرحية في أي أزمة.

ويشارك في بطولة مسرحية "الملك لير" نخبة من النجوم منهم رانيا فريد شوقي وهبة مجدي ونضال الشافعي والعمل تمكن من تحقيق إيرادات ضخمة وردود أفعال إيجابية منذ عرضه وحتى الآن.

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