تعرف علي لحظة استقبال والدة قتيل فيلا نانسي عجرم لجثته

نشرت رحاب بيطار، محامية عائلة الشاب الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم على حسابها على "فيسبوك"، فيديو أظهر لحظة وصول جثمان الأخير إلى سوريا.

وبدت في المقطع المصور وهي تقف أمام السيارة إلى جانب والدته التي بدا عليها التأثر الشديد. وتعاطف معها عدد كبير من المتابعين متمنين جلاء الحقيقة حول ما حدث.

كذلك نشرت المحامية على الحساب نفسه مقطعاً آخر أشارت فيه إلى أن الطبيب فادي الهاشم سافر إلى خارج لبنان رغم صدور قرار بمنع سفره.

ولفتت في المقابل إلى أن زوجة القتيل منعت في المقابل من تجاوز الحدود اللبنانية السورية. وفي فيديو ثالث تم تسجيله لها أثناء وجودها على تلك الحدود قالت إن الجثة كانت متعفنة. وعن تشريحها كتبت في تعليق: "تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة".

وفي وقت سابق كشفت بيطار أن قاضي التحقيق وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم إعلانها في وقتها.

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ونفت ما تردد عن تخليها هي وطاقم لجنة الدفاع عن الشاب بالقول: "أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".

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