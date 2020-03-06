أحمد سعد يدعو لشقيقه عمرو في العمرة

شارك الفنان المصري أحمد سعد جمهوره في فيديو له أثناء أداء العمرة، عبر حسابه على موقع «أنستجرام». سعد ظهر في الفيديو وهو يدعو لشقيقه عمرو، وقال إنه يتمنى ان يوفق شقيقه، وأنه يستحق أن يكون أفضل من الفنان بيومي فؤاد.

المطرب المصري كتب في تعليق له على الفيديو: «ادعو لأخويا عمرو سعد»، وتلقى عدد كبير من التعليقات التي دعت لشقيقه، بينما غضب البعض من حديثه عن الفنان بيومي فؤاد.

سعد صرح مؤخرا أنه يعيش قصة حب جديدة مع فتاة، ورفض أن يذكر أي معلومات عنها، أو حتى يقول إن كانت من خارج الوسط الفني ام من داخله.

الفنان المصري قال أثناء تواجده في برنامج «الجمعة في مصر»، إنه سيكون حريصا هذه المرة ان يضع سياجا من السرية حول ارتباطه، حتى لا يقع في أي مشكلات.

أحمد سعد انفصل مؤخرا عن الفنانة سمية الخشاب، ودخل معها في مشكلات قضائية، حيث اتهمته سمية بأنه سبب لها عاهة مستديمة، وأنه تسبب في فقدان طحالها.

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أحمد نفى ما قالته سمية قائلا: «انا اتربيت على احترام المرأة وتقديرها ونبذ العنف ضد اى انسان واذا شاهدت قطة تتعرض للضرب اشعر بحالة من الحزن وانهار من البكاء».

وقبل سمية الخشاب ارتبط أحمد سعد بالفنانة ريم البارودي، واستمرت علاقتهما لسنوات، بين فراق ووصال، حتى تم الانفصال، ورغم أن الجمهور كان يعتقد أن العلاقة خطوبة فقط، ولكن ريم أعلنت أنها تزوجت من أحمد سعد.

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