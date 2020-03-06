تعرف علي شعور راغب علامة عند الاستماع إلى "بنت الجيران"

علق الفنان اللبناني راغب علامة على قضية منع الأغنيات المعروفة باسم أغنيات المهرجانات من قبل نقابة الموسيقيين في مصر.

وجاء هذا في لقاء أجري معه على شاشة قناة "سكاي نيوز" العربية. ورداً على قرار النقيب الفنان هاني شاكر قال إن لدى الأخير معطياته التي دفعته إلى أخذ مثل هذا القرار.

ولفت في المقابل إلى أن منع الأغنية لا يحد من انتشارها بل قد يزيده. واعتبر أنه لا يمكن أي أغنية ناجحة أن تكون "ساقطة" على حد تعبيره. كما أشار إلى أنه يشعر بالفرح عند استماعه إلى أغنية "بنت الجيران" وأن "دمها خفيف".

ويشار إلى أن شاكر أعلن مؤخراً إنشاء شعبة جديدة في النقابة باسم "شعبة الأداء الفني" بدلاً من تسمية أغنيات المهرجانات.

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وفي هذا السياق يمكن الفنان الحصول على ترخيص سنوي بالغناء بعد اجتياز اختبارات لجنة الاستماع في النقابة. ويتعين عليه على إثر هذا الالتزام بالمعايير الرقابية المعتمدة في الأغنيات على أن يتم سحب الترخيص في حال أقدم على مخالفتها.

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