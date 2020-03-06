هجوم على الهواء ضد شقيق ياسمين عبد العزيز

علق الفنان المصري إدوارد بطريقة صريحة وقاسية على قضية الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل.

وجاء هذا في حلقة من برنامج "القاهرة اليوم" حيث قال إنه اعتقد أن العالم انتهى لأن شقيقاً يقوم بإهانة شقيقته عبر مواقع التواصل. ولفت إلى أنه ظن في البدء أنه تمت سرقة حسابه. وتوجه إلى وائل معرباً عن استغرابه الطريقة التي خاطب بها الممثلة والفنان أحمد العوضي.

وقال: "إنت مريض نفسياً، أكيد في حاجة غلط". وخلال الحلقة نفسها أجري اتصال مع الفنان عمرو عبد العزيز الذي اعتبر أن ياسمين والعوضي لم يرتكبا أي خطأ حين أعلن كل منهما حبه للآخر.

ورأى أن ما فعله شقيق الممثلة لا يمت إلى الرجولة والشهامة بصلة لافتاً إلى أنه كان عليه أن يقوم بالدفاع عنها لأنه "رجل البيت".

وفي المقابل علق بأنه فعل هذا من أجل الظهور خصوصاً أنه لم يثبت حضوره في عالم التمثيل، داعياً الإعلاميين ومقدمي البرامج إلى عدم استضافته.

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وعلى هذا رد إدوارد بأنه سيدعي بعد ذلك أنه تمت سرقة حسابه مضيفاً أن وائل لم يظهر موهبة في التمثيل وأنه يخوض الشجارات مع المخرجين.

ويشار إلى أن أخباراً انتشرت في الساعات الماضية تشير إلى خضوع الممثلة المصرية لجراحة عاجلة. وفي هذا السياق علمت "لها" أن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

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