طليقة الفنان وائل عبدالعزيز تخرج لتكشف المستور

تصريحات متبادلة أثارت عاصفة من الجدل بين وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وبين الفنان أحمد العوضي، الذي أعلن مؤخرا حبه لياسمين وارتباطه بها.

الجمهور فوجئ بتصريح طويل من شقيق ياسمين يهاجم فيه علاقتها بالعوضي، ويرفضها، ويصفه بأنه يستغلها وليس رجل، وهاجم أيضا سلوك شقيقته، وتجاهلها لأسرتها.

العوضي رد على شقيق ياسمين وقال إن ياسمين هي من تنفق على نجل شقيقها، وأنه يهمله، ورفض ما قاله بشأن استغلاله لياسمين.

مي، طليقة شقيق ياسمين، ردت من خلال حسابها الخاص، وتحدثت عن علاقتها بطليقها والتي انتهت بعد 5 شهور زواج فقط، وأكدت أن طليقها لا ينفق على ابنها منذ ولادته، وأن ياسمين عرضت عليها في مرة أن تدفع مصروفات دراسته، وحدث ذلك لعامين ثم تراجعت، مؤكدة أنها الوحيدة التي تنفق على ابنها.

طليقة وائل عبدالعزيز رفضت ما حدث توريط اسم نجلها في هذه التفاصيل، وأكدت أنها ستحصل على حقها بشكل قانوني.

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كان أحمد العوضي قد رد على شقيق ياسمين كاتبا: “أنهي بيت اللي أدخله من بابه.. إن كانت هي اللي بتصرف عليك وعلى ابنك اللي ‏مخبيه وراميه وهي بتدفع له مصاريف مدرسته».

ياسمين عبدالعزيز تجاهلت هذه التصريحات، واحتفلت بعيد ميلاد نجلها، بل وتمادت عندما اعترفت بحبها لأحمد العوضي للعلن، وقالت: «بحبك يا أحمد»، فرد عليها: «بحبك يا ياسمين».

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