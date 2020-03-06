نانسي عجرم ترد على الانتقادات التي تعرضت لها أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي”

ردت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الانتقادات التي تعرضت لها أغنيتها الجديدة “قلبي يا قلبي” وطريقة تصويرها، حيث أكد جمهورها أنهم كانوا ينتظرون شيء أكثر إبهارا.

الفنانة اللبنانية قالت إنه من الطبيعي ألا ترضي جميع الأذواق مع أي أغنية تطرحها، لافتة إلى أن الأغنية بسيطة ولم يتم استخدام آلات موسيقية كثيرة.

وأضافت أنها وفريق العمل وجدوا أن طريقة تصوير الأغنية مناسبة لها ولكلماتها، مؤكدة أنها كانت مصرة على أن تخرج الأغنية بشكل جديد ومختلف عما قدمته، ويتناسب مع بساطتها.

وتابعت، خلال استضافتها في برنامج MBCtrending، أنها تقرأ التعليقات التي تكتب لها وهناك جمهور كبير معجب بالأغنية.

وكانت نانسي عجرم، قد اجتمعت مع تامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة، وتألقت في خامس فقرات الحفل الغنائي الذي جمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربي والذي يعد أول حفل لها بعد أزمة سرقة فيلتها واتهام زوجها الطبيب فادي الهاشم، بقتل السارق، وقدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياتها منها “أخاصمك أه، معجبة مغرمة، أه ونص، اطبطب وادلع، الدنيا حلوة، بدنا نولع الجو، ماشى حدى، لون عيونك”.

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كما تجهز نانسي عجرم، لحفل غنائي فى جدة يوم 2 أبريل، بالإضافة لانشغالها بتصوير الحلقات الأخيرة من برنامج The Voice Kids، كما أنها طرحت حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «قلبي يا قلبي».

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