شاهد رقص أحلام على غناء محمد عبده في حفل زفاف

تبادل فانز النجمة الأماراتية أحلام مقطع فيديو، ظهرت فيه الفنانة الملقبة بـ«الملكة» ترقص وتتمايل بانسجام تام على غناء النجم السعودي محمد عبده في حفل زفاف إماراتي.

أحلام شاركت عبده في احياء الزفاف، إلا أنها تفاعلت مع احدى فقرات فنان العرب الغنائية، وقررت الاستمتاع بوصلة رقص غير آبهة بكاميرات الموبايل التي سجلت هذه اللقطات، وهو ما عرضها لانتقادت فوية من بعض النشطاء، على الرغم من أن الحفل كان بحضور نسائي فقط، معربين عن استغرابهم من تسريب هذا الفيديو.

من ناحية أخرى، اعلنت أحلام عن الغاء حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن تحييه يوم الجمعة الموافق 6 مارس ضمن فعاليات «سمرات الثمانة» بالسعودية إلى جانب النجمين، عبدالله الرويشد، ومساعد البلوشي، وكتبت: «تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبًا إلى رياض العز»

يُذكر أن حلام كانت قد طرحت أغنية جديدة بعنوان «أنا ما أدري» من كلمات بدر بن عبدالمحسن وألحان الموسيقار طلال، في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق ألبومها الجديد خلال الفترة القليلة المقبلة، كما أن النجمة الإماراتية أعلنت حديثاً عن تجهيزها لـ«ميني ألبوم» باللهجة المصرية، وهي المرة الأولى التي تغني فيه أحلام بغير اللهجة الخليجية، وتتعاون فيه مع الملحنين المصريين محمود الخيامي ومحمد رحيم ووليد سعد.

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