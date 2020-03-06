إبنة نانسي عجرم تستعرض مواهبها عبر "تيك توك"

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""الخليج 365"" من بيروت: أعادت الصفحة الرسمية لمعجبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نشر المقابلة المقصيرة التي أعدها لها فريق برنامج المواهب The Voice Kids بطرح ثلاث أسئلة عن المواجهات بينها وبين والدتها وزوجها وبناتها. فأكدت أن والدتها ستتغلّب عليها في كي الملابس، لأنها لا تُحب الكيّ ولا تتقنه.

وأشادت بمهارتها في مجال الطبخ، مؤكدة أنها ستتفوّق على زوجها في تحضير المأكولات لكونها تبرع بتحضير الكثير من الأطباق.

أما في مجال المواجهة بينها وبين بناتها في إحداث الفوضى في المنزل، فكشفت أن ابنتها ايلا ستكون الفائزة بدون منازعk لكونها تحبّ بعثرة الغرف لدرجة إنزال السقف وتبديل محتوياته مع أرضية الغرف!

هذا وإنضمّت ابنتها ميلا الهاشم حديثاً إلى تطبيق "تيك توك"، فلفتت الأنظار بموهبتها التمثيليّة بالإضافة لإتقانها الرقص في الفيديو الأول الذي نشرته وهي تؤدّي أحد المشاهد ناقلة حواراً بين شخصين حول الإيمان بوجود الأشباح من عدمه. ثم تابعت بنشر فيديوهات تشير لإتقانها الرقص والتفاعل مع الأغنيات الأجنبية.