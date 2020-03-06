شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام: تشرفت بإحياء حفل زفاف أميرتى الجميلة العنود آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة الإماراتية أحلام حفل زفاف الأميرة العنود آل سعود، حيث نشرت مجموعة من الصور، وهى ترتدى فستانا أصفر جذابا، حاز على إشادات من متابعيها وجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، و"انستجرام"



أحلام من جلسة التصوير



أحلام



النجمة احلام



احلام على انستجرام

وعلقت أحلام على الصور قائلة: "تشرفت باحياء حفل زفاف أميرتي الجميلة العنود آل سعود كانت ليله ولا اجمل تحمل كل الحب والفرح ودائماً ايامكم سعادة واتمنى ان اكون اسعدتكم مثل ما اسعدت بوجودي بينكم شكراً لاخوي وصديقي الصدوق الغالي راشد السعيد اللي دائماً وجوده في اي حفل يعني ترتيب ملكي من الالف الى الياء شكراً من القلب والشكر لمدير اعمالي في الحفلات نايف اليوسف، واختي وصديقتي مها الحاج وشكراً لكل الجنود المجهولين واولهم عامر الحاج و لووووش".

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جلسة تصوير أحلام



جلسة تصوير

وكانت المملكة العربية السعودية علقت جميع الجلسات الغنائية الخاصة بموسم "سمرات الثمامة" ، وذلك التزاما بالإجراءات الوقائية التي تأتي بالتزامن مع انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الشركة المنظمة للحفل :" نظرا للظروف الحالية وتماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020، سيتم إرجاع قيمة التذاكر المباعة للجميع".

كما كتبت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" تم إلغاء الجلسات بالكامل، ولنا عودة بإذن الله قريبا في رياض العز"، وكان الحفل سيجمعها بالفنان الكويتي عبدالله الرويشد والفنان مساعد البلوشي، وكان مقررا له الـ 6 من مارس الجارى.