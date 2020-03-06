شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا بـ"الكمامة" خوفا من كورونا.. وتعلق: يا لهوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وهى ترتدى كمامة خلال تواجدها بأحد المطارات، خوفا من عدوى بفيروس كورونا، ونشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :" الوقاية خير علاج.. لا داعى للتهويل.. يا لهوى".



نيكول

وقدمت الفنانة اللبنانية نيكول سابا اعتذارها لصناع مسلسل "الوجه الآخر" بطولة النجم ماجد المصرى، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبل، من تأليف فداء الشندويلى، اخراج سميح النقاش، انتاج سينرجى، وجاء اعتذارها لارتباطها بعدة أعمال فنية في مصر ولبنان، حيث لم يكن لديها متسع من الوقت لتصوير المسلسل في الوقت الحالي .





أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" لسيدة لبنانية قادمة من بريطانيا، ليرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 16 حالة.

وناشدت وزارة الصحة جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محليا للفيروس التقيد التام بتدابير العزل المنزلي، في مسعى لمكافحة الوباء.

وكان وزير الصحة اللبناني، الدكتور حمد حسن، قد أعلن أن بلاده ما زالت في مرحلة احتواء فيروس كورونا، ولم تصل بعد إلى مرحلة الانتشار.

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وقد بحث وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، مع منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان فيليب لازارينى، وممثلة منظمة الصحة العالمية فى لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، وممثلة اليونيسف فى لبنان يوكى موكو، سبل تعزيز التواصل والتعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الأممية بأجهزتها المختصة كافة؛ للمساعدة فى إدارة مكافحة وباء كورونا المستجد.

وأكد منسق أنشطة الأمم المتحدة فى لبنان، الاستعداد الكامل لتفعيل التعاون مع اللجنة الوزارية المختصة لمكافحة الوباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب.

فيما أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم للبنان للمساعدة على مكافحة أزمة كورونا.