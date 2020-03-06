شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل مصورة من عائلة ثرية فى مسلسلها الجديد "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة أمينة خليل تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "ليه لأ" الذى كان يحمل اسم "اتجاه عكسى" قبل تغييره، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، حيث انطلق تصوير أول مشاهد العمل فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضى، وتجسد أمينة دور فتاة من عائلة ثرية وتحب التصوير، ولذلك قررت العمل مصورة وتواجه العديد من المواقف خلال الأحداث.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداث العمل فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم وتخرجها مريم أبو عوف، ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.



امينة خليل

وانتهت أمينة خليل مؤخراً من تصوير 3 أفلام جديدة دفعة واحدة وهم "صاحب المقام" مع يسرا، آسر ياسين وعدد من ضيوف الشرف وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، و"توأم روحى" مع حسن الرداد وعائشة بن أحمد ورجاء الجداوى وتأليف أمانى السويسى وعثمان أبو لبن، و"حظر تجول" مع إلهام شاهين وأحمد مجدى وأحمد حاتم وتأليف وإخراج أمير رمسيس.

ويعرض لـ أمينة خليل حالياً فى دور العرض السينمائية فيلم "لص بغداد" مع محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، بينما قدمت أمينة آخر أعمالها في الدراما التليفزيونية مسلسل "قابيل" مع محمد ممدوح ومحمد فراج ونهى عابدين وعلى الطيب وروزلين البيه وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج كريم الشناوى.

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امينة خليل



الفنانة امينة خليل