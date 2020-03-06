شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد شبه بينهما؟.. مقارنة بين أحمد العوضى وهشام عشماوى قبل عرض "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أحمد العوضى عن تجسيد دور إرهابى من خلال شخصية هشام عشماوى، فى مسلسل "الاختيار"، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، الذى يتناول قصة حقيقية عن حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث" عام 2017 فى مدينة رفح المصرية.

ونشر العوضى، عبر حسابه على إنستجرام، صورة مقسومة لنصفين، الأول للإرهابى هشام عشماوى والأخرى له، لتبرز الشبه بينهما قبل عرض المسلسل، صحبها بتعليق: "الاختيار.. رمضان 2020 - هشام عشماوى"، ونفذت السلطات المختصة، صباح الأربعاء الماضى، حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى، فى قضايا إرهاب.

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الفنان أحمد العوضى والإرهابى هشام عشماوى

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً ومن إنتاج سينرجى، وبطولة أمير كرارة فى دور "منسى" وأحمد العوضى بشخصية "الارهابى عشام عشماوى" والفنانة دينا فؤاد وإسلام جمال مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف مثل أسر ياسين ومحمد امام ومحمد رجب وصلاح عبد الله وإياد نصار.

وانتهى أمير كرارة من تصوير العديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، وأنشاص والتل الكبير، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصوير فى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر التصوير فى لبنان خلال الفترة المقبلة.