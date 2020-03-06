شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. معجبة توقف سيارة سيلين ديون وتغنى لها.. والأخيرة تشجعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت النجمة العالمية سيلين ديون بالاستماع لإحدي معجباتها أوقفت سيارتها أثناء مغادرتها للفندق في نيويورك، حيث أبدت سعادتها بصوتها وشجعتها وصافحتها قبل أن تغادر.

وتستعد سيلين ديون لإحياء أربع حفلات غنائية ضخمة في باريس وذلك ضمن جولتها " Courage "، ومن المقرر أن تحيى الأربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و27 و30 يونيو، و1 يوليو المقبل، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر؟

فى الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40،000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول إلغاء حفلاتها .

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وأشار الموقع أن جميع المغنيين الذين طرحوا تذاكر حفلات موسيقية الآن لن يبيعوا أي شيء بسبب حالة الرعب المنتشرة بسبب هذا الفيروس.

يذكر أن النجمة سيلين ديون، عاشت فترة عصيبة للغاية خلال الأيام الماضية، بعد وفاة والدتها "مامان ديون"، عمن عمر يناهز الـ 92 عاماً، بعد فترة صراع طويلة مع المرض، وسط أبنائها وعدد من أصدقائها.

وكانت كلودين ديون الشقيقة الكبري للنجمة العالمية كشفت، العام الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتهما، ومعاناتها بفقدان الذاكرة وضعف البصر والسمع.