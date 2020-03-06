شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تنضم إلى قائمة ضيوف شرف "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة السورية جومانا مراد إلى قائمة ضيوف شرف النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد فى مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" للمخرج وائل إحسان، والذى يتم تصويره حالياً فى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تستعد جومانا للسفر إلى هناك خلال الأيام المقبلة لتصوير مشاهدها فى العمل والتى تستغرق يوم فقط لاسيما أنها تظهر فى حلقة واحدة.



جومانا مراد

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى ونانسى عجرم إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا.

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وفى سياق متصل تصور جومانا مراد دورها فى مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والذى تعود به إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها مسلسل "فرعون" مع النجم الراحل خالد صالح عام 2013، وشارك في بطولة العمل دينا وأحمد صفوت وصبرى فواز طارق عبد العزيز ورحاب الجمل وأحمد فؤاد سليم وتميم عبده وحنان يوسف ولمياء الأمير وتأليف ياسر عبد المجيد وعمرو الشامى وإخراج محمد على.



الفنانة جومانا مراد

مسلسل "دهب عيرة" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا وحلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، جومانا مراد، بيومى فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وتيام مصطفى قمر وسلوى عثمان ورمزى العدل.