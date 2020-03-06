شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عليا تطرح برومو "روق علينا" قبل إطلاق الكليب الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة عليا برومو أغنيتها الجديدة "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى، التى تشهد عودتها للغناء بعد غياب عدة سنوات، منذ أن قدمت مع النجم تامر حسنى أغنية "اطمن" كدويتو غنائى قبل عدة سنوات.

وتطرح عليا الأغنية بعد غد الأحد، ويظهر معها فى البرومو الفنان إسلام جمال، ويتولى إخراج الكليب بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى، وتتمنى عليا أن تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً فور طرحها، مؤكدة أن الفيديو كليب يضم أكثر من مفاجأة.

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من ناحية أخرى انتهت مؤخراً من عدة كورسات تمثيل فى ورش تمثيل خاصة بمروة جبريل، استعداداً للتمثيل فى عمل فني مع نجم كبير فضلت التكتم على تفاصيله حالياً.

يذكر أن تامر حسنى اكتشف موهبة عاليا منذ أكثر من 10 أعوام، حيث تعاونت معه فى غناء أغنية "اطمن" وهى ضمن أغانى ألبوم "اخترت صح" الذى تم إصداره عام 2010.