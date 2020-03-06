شكرا لقرائتكم خبر عن محامية قتيل فيلا نانسى عجرم: تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بالنتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫أعلنت رهاب بيطار، محامية محمد الموسى، قتيل فيلا نانسى عجرم، أن تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بالنتائج السابقة، وفقا لما كتبته، صباح اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.





وكشفت رهاب بيطار، مفاجأة بشأن فادى الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، موضحة أنه سافر إلى خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضى التحقيق الذى أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق وتحديد جلسة يوم 10 مارس الجارى.

ووصفت المحامية السورية ما حدث من خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع "تويتر"، بأنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة أنه بالمقارنة رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.

Advertisements

ووصل جثمان محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد شهرين من وقوع الحادث، بعد عدة أزمات، بينما بكيت والدته بعد رؤيتها الجثمان الذى كان فى حالة تعفن، وفقا لحديث المحامية رهاب بيطار.

ونشرت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، صورا وفيديو لوصول الجثمان، ولحظة لقاء والدته بها، عبر صفحتها بموقع فيس بوك وعلقت قائلة:" لحظة لقاء الأم بفلذة كبدها.. ما أصعبها على قلب الأم".

يشار إلى أن رهاب بيطار أعلنت من قبل انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة، السورى محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "وأخيرا انتهت رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات شهادة الوفاة".

وكانت رهاب، كشفت تفاصيل وتطورات جديدة حول القضية المثيرة للجدل حتى الآن، مؤكدة أن تقرير الطب الشرعى واضح وصريح، وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها فى وقتها"، كما أشارت إلى قيام قاضى التحقيقات بوضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة.