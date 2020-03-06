شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى تحيى ذكرى وفاة زوجها: 4 سنين مروا علي فراقنا يا حارس مرمى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى الذكرى الرابعة لوفاة زوجها الراحل حسن مختار، حارس مرمى الدراويش ومنتخب مصر الأسبق، ونشرت مجموعة صور له عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :" اربع سنين مروا علي فراقنا يا حارس مرمي قلبي بس انت مش بتغيب عني لحظه ديما في قلبي يا حبيبي الله يرحمك يارب".

و حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63 / 64 ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.

وانضم حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذى تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب فى ذلك الوقت مع نادى القناة بدورى الدرجة الثانية قبل عودة النادى فى العام الثانى للعب فى الدورى الممتاز عام 1967، ثم انضم للاسماعيلى .

وقام حسن مختار بتدريب كل حراس المرمى الأفذاذ أمثال إكرامى، ثابت البطل، عادل المأمور، أحمد شوبير، أحمد ناجى، أيمن طاهر، نادر السيد، مصطفى كمال، عصام الحضرى، طارق سليمان، وشريف أكرامى، وأحمد أكرامى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وغيرهم من نجوم حراس مرمى مصر، وكان هو أول من اكتشف عصام الحضرى.

Advertisements

من ناحية أخرى أعربت الفنانة رجاء الجداوى، عن سعادتها لتكريمها فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، مشيرة أن تكريمها جاء بعد مشوار طويل منذ عام 1959، حيث قالت عقب تكريمها: "هعيط من الفرحة، هو مشوار طويل أوى يرجع إلى عام 1959، توج اليوم بهذا التكريم، وحسستونى أنى عملت حاجة وإن خلال مشوراى فيه شيء حلو اتعمل وقدرت أضيفه للناس".