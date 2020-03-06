على طريقة العوضي.. هنيدي يرد على متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الكوميديان محمد هنيدي، على أحد متابعيه بعدما غرد له عبر حسابه بـ"تويتر" قائلا: "والله يا هنيدي انت هلس ومش فالح الا في الهلس".

وأعاد "هنيدي"، نشر التغريدة ورد عليها قائلا: "أنا يلا من عين شمس"، مستخدمًا ما قاله الفنان أحمد العوضي خلال رده على منشور شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وشهدت الأيام الماضية، تراشقًا بين شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان الشاب أحمد العوضي، بعد أن قام الأول بنشر رسالة عتاب شديدة اللهجة لشقيقته على إثر ما يثار بشأن ارتباطها بالعوضي، على مواقع التواصل، ليرد عليها الأخير بتدوينة أخرى، جاء فيها "أنامن عين شمس يالا" قبل أن يحذفا ما كتباه.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد هنيدي مشاركته في مسرحية 3 أيام في الساحل والتي شارك في بطولته عدد من النجوم منهم محمد ثروت وبيومي فؤاد ومها أبو عوف.