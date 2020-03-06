صفاء مغربي تكشف حب العوضي لياسمين قبل 10 سنوات.. والفنان يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء ربيع:

أكد الفنان أحمد العوضي حبه للفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ 10 سنوات، وأنها كانت فتاة أحلامه.

وأعاد العوضي نشر "بوست" كتبته الفنانة صفاء مغربي، زوجة المخرج يوسف شرف الدين، توضح فيه حب العوضي لياسمين منذ 10 سنوات، مصحوبا بـ"قلوب"، ليؤكد بذلك ما ذكرته.

وكتبت مغربي: "يا جماعة وربنا حب أحمد وياسمين ده مموتني ضحك، لأن في 2009، كان زوجي يوسف كان عامل مسلسل ماتخافوش لأستاذ نور الشريف، وأحمد كان اخويا في المسلسل، وكان أول مرة يمثل ودوره بيحب كتير في المسلسل بطل ونجم من أول ما طلع وكان دايما يقول أكتر ممثله في البنات بحبها ياسمين عبد العزيز كشكل وخفة دم".

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وأضافت: "وده كان من 10 سنين، قبل ما يعرفها فلما شفت بوست بحبك يا أحمد، فرحتله جدا، عشان أخويا وضحكت، قلت في بالي يا ابن اللذينا، لأن صعب حد ياخد فتاة أحلامه، بس من زمان قلتلك برج القوس برج المحظوظين، وأحلامك نجحت في الشغل من زمان، وحاليا في الزوجة النجمة القمر ده عشان ربنا بيحبك والله يسعدكم ويبعد عنكم كل شر يا أجدع وأطيب أخ أبو الرجولة".

وكانت أزمة قد حدثت بعد أن هاجم الفنان وائل عبدالعزيز، شقيقيته ياسمين، متسائلا عن طبيعة العلاقة التي بينها وبين أحمد العوضي، وانتهى الامر باعتراف ياسمين وأحمد بحبهما لبعضهما البعض.