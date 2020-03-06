"بكى ووضع حلا للمهرجانات وقصة استخدامه الحذاء لإبعاد الرقصات".. أبرز تصريحات طارق الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حل المطرب الشعبي طارق الشيخ، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز، في حلقة أمس الخميس، ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر شاشة "mbc مصر"، وخلال الحلقة تحدث عن العديد من التفاصيل المتعلقة بحياته الشخصية والفنية، كما تطرق لأزمة مطربي المهرجانات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز ما جاء في الحلقة من تصريحات على لسان المطرب الشهير:

- دخل الشيخ في نوبة بُكاء بعد أدائه أغنية "حسك في الدنيا يابا"، للفنانة أنغام، متأثرًا برحيل والده، الذي وافته المنية الشهر الماضي، ولم يستطع استكمال الأغنية من شدة تأثره، ما جعل المذيعة تعتذر له.

- تحدث الشيخ عن تفاصيل رحيل والده، وقال إنه كان خارج مصر، مضيفا: "لما جالي الخبر كان فاضلي يومين والسفرية تخلص، لكني أصريت إني أرجع، كنت بكلم صحابي عشان الدفن والعزاء، وكل واحد راح، أنا شايل تراب رجله فوق دماغي".

- تطرق طارق في حديثه إلى أزمة مطربي المهرجانات التي أُثيرت مؤخرًا، مؤكدًا أن نقابة الموسيقيين، كانت تدعم كل المطربين الذين تقدموا في السابق لاختباراتها، مضيفا: "لما كانوا بيلاقوا واحد بيغني 50 %، كانوا بيدربوه، دا مش عيب".

- قال طارق الشيخ إنه رسب في اعتماد الإذاعة والتلفزيون 3 مرات قبل أن ينجح في المرة الرابعة، على الرغم من نجاح ألبوماته.

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- انتقد طارق الشيخ الأسلوب الذي يغنى به مطربي المهرجان وقال عن ذلك: "أسلوب كله بيحسسنا إن الناس كلها بتتخانق مع بعض في الشارع، وبقوا كلهم أعداء وأحقاد زي ما بيقولوا".

- طالب طارق الشيخ نقابة الموسيقيين باختبار هؤلاء المطربين اختبارات علنية، حتى يتثنى للجمهور معرفة حقيقة كل مطرب.

- أكد طارق الشيخ أن الراقصات أصبحن كثيرات للغاية على المسرح، وهو ما لا يسمح له الغناء بشكل مريح، مضيفا "بستخدم أحيانًا حذائي في الضغط على أرجلهن عشان يفسحوا لي المكان وأغني"

- قال طارق الشيخ إنه متزوجًا منذ 20 عامًا، لافتًا إلى أنه يخشى أن يغني كلمات سيئة حتى لا يقال لأولاده شيئا سيئا.

جدير بالذكر أن طارق الشيخ انشغل الفترة الأخيرة بالتحضير لألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المُقبلة، ويجمعه بعدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.