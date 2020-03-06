فيديو| مروان خوري: "كنت نشالا وأمي عالجتني بطريقة جيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قال الفنان اللبناني مروان خوري إن شخصيته في الطفولة كان بها بعض الأمور "الشقة" والسيئة.

وأضاف خوري، خلال برنامج "فيه أمل" على قناة أبو ظبي: "كنت عصبي، وكنت أنشل الحاجات اللي تعجبني، أخدها من غير أذن".

وتابع: "مروان الشاطر بالمدرسة والمؤدب، كنت بعمل حاجات تانية سيئة، بس كنت بسأل نفسي ليه بعمل الحاجات الغلط".

واستطرد: "أمي عالجتني من الموضوع، بطريقة جيدة، تحدثت معي وحملتني المسؤولية، وجعلتني اتخلص من هذه العادة".