محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الفنان اللبناني مروان خوري إن شخصيته في الطفولة كان بها بعض الأمور "الشقة" والسيئة.
وأضاف خوري، خلال برنامج "فيه أمل" على قناة أبو ظبي: "كنت عصبي، وكنت أنشل الحاجات اللي تعجبني، أخدها من غير أذن".
وتابع: "مروان الشاطر بالمدرسة والمؤدب، كنت بعمل حاجات تانية سيئة، بس كنت بسأل نفسي ليه بعمل الحاجات الغلط".
واستطرد: "أمي عالجتني من الموضوع، بطريقة جيدة، تحدثت معي وحملتني المسؤولية، وجعلتني اتخلص من هذه العادة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| مروان خوري: "كنت نشالا وأمي عالجتني بطريقة جيدة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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