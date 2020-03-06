محامية قتيل فيلا نانسي: "التشريح سيأخذ وقتا.. وفادي الهاشم غادر لبنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

قالت رهاب بيطار، محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، إن تشريح جثة القتيل محمد الموسى في سوريا سيأخذ بعض الوقت لوجد شك بكل نتائج السابقة من الطب الشرعي في لبنان، عبر حسابها على فيس بوك.

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كما قالت بيطار في فيديو نشرته عبر حساباتها، أمس، إن فادي الهاشم، زوج نانسي والمتهم بقتل الموسى، غادر لبنان، رغم قرار المنع من السفر.

وكانت جثة القتيل محمد الموسى قد وصلت أمس إلى سوريا، بعد شهرين من قتله، في القضية، التي كشفت تحرياتها الأولى أن الموسى قتل بعد اقتحامه فيلا نانسي عجرم وزوجها، فيما لم يفصل القضاء في القضية حتى الآن.