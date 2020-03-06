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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان أحمد العوضي، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، له وللإرهابي هشام العشماوي.
وجاء في الصورة نصف وجه الإرهابي هشام عشماوي، والنصف الآخر لوجه أحمد العوضي، وعلق: "الاختيار رمضان 2020، هشام عشماوي".
ويجسد العوضي، شخصية الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل الاختيار، الذي يقوم ببطولته أمير كرارة، ومن إخراج بيتر ميمي.
ونُفذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، قبل أيام قليلة، حسب ما جاء في بيان رسمي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل عرض "الاختيار".. العوضي ينشر صورة تجمع وجهه بوجه هشام عشماوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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