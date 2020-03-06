"أصاب والدته بالشلل وفقد سمعه ولم يتزوج".. حكايات زكي رستم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

اتسمت حياة الفنان الراحل زكي رستم بالغموض والبعد عن الأضواء، رغم نجوميته وكونه أحد أهم ممثلي السينما المصرية بين معاصريه؛ إذ كان محبًا للعزلة، ولم يكن محبًا لفكرة الزواج، وظل وحيدًا حتى وفاته.

نعرض لكم أبرز المحطات والحكايات في مسيرة زكي رستم، في التقرير التالي:

- ممثل مصري ينتمي إلى مدرسة الاندماج، اختير من قبل مجلة (باري باتش) كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم.

- يحتوي رصيده الفني على أكثر من 240 فيلمًا، لم يعرف منها سوى 55 فيلمًا.

- تميز بتجسيد دور الشرير.

- وُلد وسط أسرة أرستقراطية، وكان والده سياسيًا بارزًا، وصديقًا شخصيًا للزعيم مصطفى كامل.

- ولد في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية.

- كان للفنان عبد الوارث عسر دورًا في حياته، فضمه لإحدى فرق الهواة المسرحية، وكانت نقطة تحول في حياته.

- بشهادة من عاصروه، كان فنانًا وإنسانًا طيبًا ولا يحب السهر والحفلات، وتنتهي علاقته بزملائه في التمثيل مع انتهاء التصوير.

- في عام 1920 حصل على شهادة البكالوريا، ورفض استكمال مشواره التعليمي.

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- اكتفى بصديق واحد فقط في حياته وهو الفنان سليمان نجيب.

- فضل الحياة دون أن يتزوج حتى وفاته.

- كان سببًا في إصابة والدته بحزن شديد وتعرضها للإصابة بالشلل، لأنها كانت تتمنى أن يلتحق بكلية الحقوق، ولكنه مارس الرياضة في سن الشباب، وحصل على بطولة الجمهورية في حمل الأثقال، ولم يواصل الاستمرار.

- عبر بوابة السينما من خلال المخرج محمد كريم، الذي رشحه للمشاركة في بطولة فيلم"زينب" الصامت، لتتوالى أعماله السينمائية ومنها "خاتم سليمان" 1946، "بائعة الخبز" 1953، "نهر الحب" 1960، وغيرها.

- شارك في العمل المسرحي مع عدد من الفرق المسرحية مثل: فرقة "عزيز عيد"، وفرقة "جورج أبيض"، و"الفرقة القومية".

- تعرض لحالة نفسية سيئة عندما أُصيب بضعف شديد في السمع، وبات غير قادر على سماع أصوات زملائه الفنانين أثناء التصوير، وهو ما عرضه للكثير من المواقف المحرجة.

- اضطر في عام 1968 لإعلان قرار اعتزاله والابتعاد عن الأضواء رغمًا عنه.

- عاش آخر أيامه مع رجل عجوز كان يتولى خدمته ويرعى شؤونه، وكلب كان يحبه ويرافقه دائمًا.

- في 15 فبراير 1972 رحل عن الحياة، إثر أزمة قلبية، ومات وحيدًا في منزله.

- شيع جثمانه 4 أشخاص فقط، بينهم الخادم الذي لازمه طوال رحلة حياته.

يذكر أن الفنان الراحل زكي رستم يحمل في بطاقته الشخصية اسم محمد زكي محرم محمود رستم، وحلت ذكرى ميلاده أمس الخميس 5 مارس 1903. ​