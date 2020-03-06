تراند اليوم : فيديو| مطرب شهير: "كنت نشال وأنا صغير"



اعترف المطرب اللبناني مروان خوري، بأنه كان يتسم في صغره بعادة سيئة، لكنه تخلص منها بفضل والدته.

وقال خوري الذي كان يتحدث في مقابلة مع قناة "أبوظبي"، إنه كان مشاغبًا وكان يسرق النقود في الصغر.

لكنه أشار إلى أن رد فعل والدته تجاه هذه العادة السيئة كان عنيفًا، إذ وبخته بشدة في إحدى المرات التي عاد فيها إلى المنزل حينما كان بعمر 10 سنوات، ومعه أحد الأشياء التي لا تخضه، فزجرته بشدة حتى توقف عن ذلك.

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وكشف "خوري" أنه كان مغرمًا في الصغر بالتكنولوجيا، وأنه متأثرًا جدًا في صغره بــ "فرويد"، وأشار إلى أنه بما ذلك ما أثر على شخصيته وجعله يتجه لفعل مثل هذه العادات.

وفي يوليو الماضي، أعلن المطرب اللبنانى وفاة والدته نسيما مارون نطانيوس، بعد تدهور حالتها الصحية.