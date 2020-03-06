أحمد فرج يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "وقت صعود"

أوشك الكاتب والسيناريست أحمد فرج على الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمه الجديد الذى يحمل اسمًا مبدئيًا "وقت صعود"، مشيرًا إلى أنه أنهى كتابة ما يقرب من 80% من الفيلم.
أوضح، أن الفيلم يدور في إطار رومانسي كوميدى، يعتمد على البطولة الجماعيةمن الشباب، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أبطال الفيلم قريبًا.
يعقد السيناريست أحمد فرج جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على التفاصيل كافة الخاصة بفيلمه الجديد، وبحث عدد من الأسماءالمرشحة للمشاركة في العمل، وحسم التعاقد معهم بشكل رسمى للبدء فى أعمال التصوير، حيث من المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المقبل.
جدير بالذكر أن السيناريست أحمد فرج ذاع صيته بين رواد التواصل الاجتماعي وهو واحد من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة، وله العديد من المؤلفات والكتابات الحرة التى حظت بملايين المشاهدات.
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