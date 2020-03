فيديو .. أهل سينا يطرح أحدث كليباته No Boundaries

طرح باند أهل سينا أحدث كليباته بعنوان No Boundaries، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب No Boundaries من إخراج dark lights digital arts،

والأغنية من كلمات وألحان أهل سينا، وتوزيع aria studio، وتعد الأغنية هي من ألبوم Troops of Pain.

يذكر أن باند أهل سينا طرح مؤخرًا ألبوم Troops of Pain، وضم الألبوم على 9 أغاني، منهم: the gift، Vowed، Knowledge Of Pain، Beyond The East، Regret، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق والمتاجر الإلكرتونية.