قراء موقع "الفن" مع قرار هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال إستفتاء الاسبوع الماضي كان: هل انتم مع قرار ​هاني شاكر​ في منع مطربي المهرجانات من الغناء؟

وأتت النتيجة 54% نعم مع هذا القرار، و46% لا، ليس مع هذا القرار.

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