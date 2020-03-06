نبيل خوري يكشف جديد نانسي عجرم..وهذه الأغنية نافست "قلبي يا قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - ​نبيل خوري​ في أنجح تجاربه في الكتابة والتلحين، استطاع أن يحجز مكانته في الأعمال المتصدّرة والبارزة، من خلال أغنية "​قلبي يا قلبي​" للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​. عن هذا التعامل أجرينا اللقاء مع الكاتب والملحن نبيل خوري، موهبة واعدة وتستحق إلقاء الضوء عليها، خصوصاً أنه يؤلف ويلحن ويغني.

متى ينجح العمل أكثر عندما يُنجز على يدّ شخص واحد أم أكثر؟

ليس ضرورياً، الأغنية التي تعمل عليها من القلب سوف تصل الى قلوب الناس، وعندما يعمل الكاتب والملحن والموزع والفنان بصدق ومحبة طبعاً ستصل الأغنية إلى المستمعين وتنجح.

نالت أغنية "قلبي يا قلبي" أصداء كبيرة، هل كنت تتوقع ذلك؟

أشكر الله وكل الناس الذين أحبوا هذه الأغنية، وفي مرحلة الإعداد لها كنا متحمسين جداً لإطلاقها، والحمدلله أنها دخلت إلى قلوب الناس وأحبوها.

هل تتدخل نانسي عجرم في تغيير بعض الكلمات والألحان؟

اعتماداً على تجربتي الخاصة مع الفنانة نانسي عجرم كان التعامل معها رائعاً، وهناك كيمياء تجمعنا في الموسيقى وهي فنانة بكل ما للكلمة من معنى، ولن أنسى هذه التجربة في حياتي وقد وافقت على الأغنية كما هي، وأحبتها ولم تغيّر فيها شيئاً.

تعاملت مع ماريتا الحلاني بأغنيات عديدة، حدّثنا عن هذا التعامل؟

ماريتا فنانة موهوبة، وتحب عملها والتعامل معها جميل جداً وقريباً نحضر معاً لأغنيات جديدة، وأريد أن أذكر أن أول أغنية لي كانت معها ونستمر معاً في العمل.

إلى جانب الكتابة والتلحين أنت تغني أيضاً ماذا تحضّر في هذا المجال؟

أحضّر أغنية منفردة جديدة ستصدر هذه السنة، وأنا أحب أن أؤلف الأغاني لفنانين آخرين أيضاً، وأحب أن يشعر الموسيقيون بما أفعله، وأفرح حين يغني أحد من الفنانين من كلماتي وألحاني، وأن يكون سعيداً بتجربته معي.

هل ستستمرّ بهذا العطاء إن بلغت الشهرة؟

طبعاً سأستمر في الكتابة والتلحين لجميع الفنانين، أنا أحب الموسيقى وهي حياتي .

من هو مثالك الأعلى في الفن ؟

ليس لدي مثال أعلى، أتحدّى نفسي يومياً لأقدّم الأفضل وجميل أن يتأثر الفنان بكل ما هو جميل، شرط أن يبقى فريداً من نوعه بأعماله وما يقدّمه للناس.

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هل تطمح الى دخول مجال التمثيل مثل زياد برجي ؟

لما لا، بالطبع إن كان الدور يناسب شخصيتي وله علاقة بالموسيقى، بالطبع سأشارك فيه.

عندما ترفض فنانة أغنيتك كيف ترد؟

الدنيا أذواق، وضميرياً أعمل ما هو واجب علي ولا أعتب على أحد.

بعد "قلبي يا قلبي" علمنا أن هناك أعمالاً جديدة مع الفنانة نانسي عجرم فأية أغنية ستكون الـ HIT؟

أتوقّع أن تكون جميع الأغنيات HITS ، نانسي وفريق عملها جميعهم يستحقون النجاح لأنها حقاً تقدّر العاملين معها، وهذا الأمر يجعلني ككاتب وملحن أن أقدّم لها أعمالاً من القلب.

في عيد الحب كثر من الفنانين أطلقوا أعمالاً، هل نافست إحداها "قلبي يا قلبي"؟

أغنية الفنان اللبناني زياد برجي "أنا وياك" أحببتها كثيراً، إلى جانب أغنية "قلبي يا قلبي" لنانسي عجرم، أعتبرهما أجمل أغنيتين في عيد الحب.

حققت مع ​جو أشقر​ نجاحاً بأغنية "​مصاري من وين​؟" ماذا تحضران قريباً؟

التعامل مع الفنان اللبناني جو أشقر جميل جداً ومسلٍّ يملؤه الضحك والفرح، قريباً ستطلق أغنية رومانسية بإيقاع سريع وجميلة جداً وتحمل عنوان "على طول".

غنيت cover أغنية "قلبي يا قلبي " لنانسي عجرم، ألا تخشى الخلاف معها؟

أحترم نانسي كثيراً وقبل أن أنشر هذا الفيديو طلبت الإذن منها، أنا ونانسي علاقتنا قوية جداً وهي لا يمكن أن تستاء من هذا الأمر على العكس فهي تفرح من قلبها.

شكراً نبيل، نتمنى لك التوفيق.